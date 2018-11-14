Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Muğla'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

'da 51 düzensiz yakalandı

'nın Fethiye ve Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 51 düzensiz yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 10:34 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 10:34
Muğla'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yaklaşık bir ay süren takip ve incelemenin ardından Fethiye Körfezi Kızılada Güneyinde "Eliza 35" isimli tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan aramada kadın ve çocukların da bulunduğu 31 Filistin, 11'i Suriye uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda, 2 organizatör gözaltına alındı.

Bodrum Görecek Adası güneyinde de "AXİ-1" isimli sürat teknesi durduruldu. Teknede, 5 Filistin ve 4 Somali uyruklu 9 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği, organizatörlerin ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da 51 düzensiz göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN