Pastaneci, komşularını 'sigara şikayeti' iddiasıyla vurmuş

Olay, geçen pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, Güneysınır ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Pastane sahibi Bekir Öztürk ile karşı komşusu olan meslektaşı Yakup A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine eline tabanca alan Yakup A., karşı komşusunun dükkanına girdi. Yakup A., Bekir Öztürk ile oğulları Mesut ve Enes Öztürk'e ateş açtı. Bekir Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Mesut ve Enes Öztürk kardeşler ise çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Konya'daki hastanelere kaldırılıpi tedaviye alındı.



Maktul

KENDİSİNİ ŞİKAYET ETTİKLERİNİ SANMIŞ



Cinayetin ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Güneysınır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Yakup A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaralı Mesut ve Enes Öztürk kardeşlerin ifadesine başvurdu. Kendilerine ait pastaneyi 2 ay önce açtıklarını belirten kardeşler, Yakup A.'nın, iş yerinde sigara içilmesine izin verdiği gerekçesiyle yaklaşık 4 bin liralık para cezası yediğini, şikayeti babalarının yaptığı iddiasıyla tartışıp, silahla ateş açtığını ileri sürdü.



Katil zanlısı



Polis, yaptığı araştırmada, iki pastane için de farklı zamanlarda kapalı alanda sigara içilmesine izin verildiği gerekçesiyle para cezası uygulandığını belirledi.



Bekir Öztürk'ün cenazesi, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Celaller köyünde toprağa verildi. Yakup A.'nin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.