İşadamı Ali Rıza Gültekin silahlı saldırıda öldürüldü

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İstanbul Beşiktaş'ta, işadamı Ali Rıza Gültekin (57), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Olay, dün akşam saat 22.30'da Barbaros Bulvarı'nda bulunan Manolya apartmanının 4'üncü katında meydana geldi. Crispino mağazalarının eski sahibi Ali Rıza Gültekin, mekana aniden giren 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Gültekin'in kalabalık bir grup içerisinde özellikle hedef alındığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Silahlı saldırganlar ise olay yerinden hızla uzaklaştı.Öte yandan polis ekiplerinin ilk incelemesinde olayda kullanıldığı şüphesiyle siyah bir araç incelenmek üzere çekiciye yüklendi. Bu arada Ali Rıza Gültekin'in 2015 yılında Beykoz'da da silahlı saldırıya uğradığı ancak yara almadan kurtulduğu öğrenildi.İşadamı Ali Rıza Gültekin, futbolda şike soruşturmasında, 2010 yılı Mart ayında tutuklanmış, 4 ay Metris Cezaevi'nde yattıktan sonra 23 Temmuz 2010 tarihinde tahliye edilmişti.