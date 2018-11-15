Şans Topu sonuçları açıklandı! - Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama 14 Kasım

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçları dün belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 5+1 bilen iki kişi oldu ve büyük ikramiye 349.098,15 TL devretti. Şans Topu çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 13, 4+1 bilen kişi sayısı 171 oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA 14 KASIM

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 349 bin 98 lira 15'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 371 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 171 kişi 408 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 551 kişi 36 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 575 kişi 21 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 326 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 563 kişi 6 lira 25'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 166 bin 403 kişi 3 lira 75'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Ankara'nın Çankaya ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçelerinden yatırıldı.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.