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Şarampole devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralı

'da kontrolden çıkıp, şarampole devrildikten sonra alev alan otomobildeki (7), hafif yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.11.2018 09:14 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 09:14
Şarampole devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Kürkçüler Müminli mevkiinde meydana geldi.

Kent merkezine doğru giden Yakup Albayrak (45) yönetimindeki 35 KJK 92 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazanın ardından alev alan otomobil, yanmaya başladı.

Hafif yaralanan oğlu Yusuf'u araçtan çıkaran Yakup Albayrak, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Yusuf Albayrak, hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki yangın ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

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Şarampole devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralı
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