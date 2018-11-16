Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira olacak. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17.5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Perşembe'den itibaren piyasaya sürülecek.



9 MİLYON LİRA ARTTI

Vatandaşlara daha yaygın hizmet verilmesi ve kağıt kullanımında tasarruf sağlanması amacıyla 29 Temmuz 2018 çekilişinden geçerli olmak üzere Milli Piyango biletlerinin sayısal oyun bayilerinden de satışına başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar yılbaşı özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek. Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye 2007 ve 2008'de 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, geçen yıl ise 61 milyon lira verilmişti.



SON 5 YILIN ŞAMPİYONU İSTANBUL

Milli Piyongo'nun yılbaşı çekilişlerinde 5 yıl içinde büyük ikramiyeler en çok İstanbul'a çıktı. 2018 yılbaşı çekilişinde 4 adet çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiye Kıbrıs, Samsun, İstanbul ve Antalya'dan alınan biletlerin sahiplerini milyoner yaptı. 2017'nin 60 milyonluk büyük ikramiyesi ise 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'ya çıktı. 2016'nın Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, 55 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran çeyrek biletlerin 3'ü İstanbul, 1'i ise Adana'da satıldı. 2015'in 50 milyonluk büyük ikramiyesini kazandıran biletlerin 2'si Aydın, 1'i Niğde diğeri ise Ankara'da satılmıştı. 2014'te büyük ikramiye çekilişinde talihlilerin biletlerini Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan aldığı ortaya çıkmıştı.

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