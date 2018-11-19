Antalya'da polisten uyuşturucu operasyonu

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen L.Y.'yi (40) takibe aldı. Şüphelinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin etrafında araştırma yapan polis, eve bir kişinin girdiğini gördü. Bir süre sonra evden çıkan S.Ü.'yü (35) gözaltına alan polis, yaptığı üst aramasında 0.24 gram eroin maddesi ele geçirdi. Bunun üzerine şüpheli L.Y. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden S.Ü. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, L.Y. ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

POLİSİ GÖRÜNCE UYUŞTURUCUYU YERE ATTI

Polis aynı operasyon kapsamında Saray Mahallesi'nde plakası belirtilmeyen motosiklette giden B.Ş. (22) ve aynı yaştaki T.Y.'yi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan üst aramasında B.Ş.'nin üzerinde suç unsuruna rastlanmazken, T.Y.'nin motosikletten indiği sırada yere 2 parça halinde 3.4 gram eroin attığı belirlendi. B.Ş. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken T.Y. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.