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'de 17 kilogram ele geçirildi

'de 17 kilogram ele geçirildiği bildirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.11.2018 17:02
Bingöl'de 17 kilogram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında yürütülen çalışmalarda araziye gömülü 10 kilogram esrar bulunduğu belirtildi.

Jandarma ekiplerince ilçede yapılan yol kontrolünde de bir araçta piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 7 kilogram esrar ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerince bölge halkının da desteğiyle uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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Bingöl'de 17 kilogram esrar ele geçirildi
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