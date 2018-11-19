Bursa'da ev yangını

Alınan bilgiye göre, Hamitler TOKİ 2. Etap'ta bulunan 8 katlı binanın 4. katındaki Ayşegül Kale'ye ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kale ve oğlu Bartu Hançer, alevlere müdahale etti fakat söndüremedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Dumandan etkilenen Kale, oğlu Hançer ile üst kattaki dairede kalan iki kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının buzdolabındaki kısa devreden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.