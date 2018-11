Kocasını 50 bıçak darbesi ile öldüren oğlundan şikayetçi olmadı

18 Ocak 2018'de Serçeönü Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre F.D. (23) ile babası H.D. (52) arasında sürekli şiddet uyguladığı ve ailevi sorunlar dolayısıyla tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.D. bıçakla babası H.D.'nin boğazını kesti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de ikamette delil topladı. Yapılan çalışmalar sonrasında cinayet şüphelisi olarak F.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.D. çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.





1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık F.D. ile avukatı ve sanığın annesi müşteki N.D. ve ağabeyi M.A.D. hazır bulundu.

İstanbul 3. ve 4. İhtisas Adli Tıp Kurumlarından raporun geldiği ve gelen raporda sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu belirtilerek, rapor dosyaya konuldu.





Sanık Avukatı Cem Kaya rapora itiraz ederek, "Sanık müvekkilimin hastalığı dünyada ve ülkemizde çok nadir görülen Huntington hastalığıdır. Bu raporu kabul etmiyoruz, yeniden sinir hastalıkları uzmanından rapor alınsın" diye konuştu.



ANNE: "OLAN OLDU, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"



Sanığın annesi N.D. eşini öldüren oğlundan şikayetçi olmadığını söyleyerek, "Olan oldu, eşimi kaybettim, çocuğumu da kaybetmek istemiyorum. Şikayetçi değilim" dedi.





SANIK: "İYİ BİR İNSANIM"



Savcılıkta her ne kadar pişman olmadığını söylese de mahkemede çok pişman olduğunu söyleyen sanık F.D. "O an nasıl yaptım, o cinneti nasıl yaptım, onun şokundayım. Çocukluğumdan beri hep korkuyla, endişeyle yaşadım. Aileme ve anneme bir şey olacak korkusuyla yaşadım. Çok pişmanım, kimseye zarar verecek birisi değilim, iyi bir insanım" diye konuştu.



SANIĞA TAHRİK İNDİRİMİ



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.D.'ye 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, daha sonra sanığa en ağır tahrik indirimi uygulayarak sonuç olarak 15 yıl hapis cezası verdi.