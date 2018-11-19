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’nde hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili gecesi okunacak dualar yapılacak ibadetleri

İslam âlemi bir mübarek güne daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) yeryüzüne ışık saçarak gelişinin yıldönümü yine dua, ibadetler ile geçirilecek. Türkiye ve dünya genelinde yaşayan milyonlarca vatandaş bugün için ellerini semaya açarak dualar edecekler. ‘’nde hangi dualar okunur’ sorusu da bugün yanıtını arıyor olacak. Mevlid Kandili gecesi okunacak dualar ve edilecek ibadetleri buradan öğrenebilirsiniz. Peki Mevlid Kandili’nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?

Giriş Tarihi: 19.11.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 19.11.2018 15:44
Mevlid Kandili’nde hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili gecesi okunacak dualar yapılacak ibadetleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) yeryüzüne gelişinin yıldönümü milyonlarca kişi tarafından büyük sevinç ve huzur ile karşılandı. 'nde okunacak dualar, yapılacak ibadetler bu akşam saatlerine doğru en çok araştırılan konu olacak. Bu önemli günde camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Peki Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur nasıl ibadet edilir? İşte Mevlit Kandili'nde okunacak dualar, yapılacak ibadetler.

MEVLİT KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Mübarek Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ile ilgili detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

MEVLİT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

Müslüman alemi bu mübarek geceyi yapacakları ibadetler ile geçirecekler. Ellerin semaya yükseleceği bu önemli gecede yapılması gereken ibadetler şöyle;

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Mevlid Kandili’nde hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili gecesi okunacak dualar yapılacak ibadetleri
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