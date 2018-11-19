Mevlid Kandili’nde hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili gecesi okunacak dualar yapılacak ibadetleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) yeryüzüne gelişinin yıldönümü milyonlarca kişi tarafından büyük sevinç ve huzur ile karşılandı. Mevlid Kandili'nde okunacak dualar, yapılacak ibadetler bu akşam saatlerine doğru en çok araştırılan konu olacak. Bu önemli günde camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Peki Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur nasıl ibadet edilir? İşte Mevlit Kandili'nde okunacak dualar, yapılacak ibadetler.

MEVLİT KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Mübarek Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ile ilgili detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

MEVLİT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

Müslüman alemi bu mübarek geceyi yapacakları ibadetler ile geçirecekler. Ellerin semaya yükseleceği bu önemli gecede yapılması gereken ibadetler şöyle;