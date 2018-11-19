Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ortaköy'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme

'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme

'deki eğlence merkezi 'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.11.2018 19:47 Güncelleme Tarihi: 19.11.2018 19:49
Ortaköy'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanıklar, suça karışmadıklarını iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri sürenin yeterli olduğunu öne sürerek, sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verdi.

Sanık Masharipov'a iddianamenin, fezleke özetinin, aleyhine gelen yeni raporların Özbekçe Kiril alfabesine göre tercüme ettirildikten sonra celse arasında tebliğine karar veren mahkeme heyeti, Masharipov'a savunmasını hazırlaması için son kez süre verilmesine hükmetti.

Tutuklu 39 sanığın bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Şubat 2019'a erteledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ortaköy'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN