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Avladığı balığı yedi yoğun bakıma kaldırıldı

'nın Alanya ilçesinde denizden avladığı balon balığını yiyen kişi zehirlenince yoğun bakım servisine kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.11.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 20.11.2018 16:29
Avladığı balığı yedi yoğun bakıma kaldırıldı

Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Ali Yüzen, denizden avladığı balon balığını evine götürerek yedi. Gece saatlerinde fenalaşan Yüzen'in yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yüzen'i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

KALBİ DURDU

Yediği balıktan zehirlendiği tespit edilen ve kalbi durduktan sonra doktorlar tarafından tekrar çalıştırılan Yüzen, yoğun bakım servisine alındı. Yüzen'in hayati tehlikesi devam ettiği belirtildi.

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Avladığı balığı yedi yoğun bakıma kaldırıldı
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