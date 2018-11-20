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Başkentte operasyonu

'nın ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 220 şişe ele geçirildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018 02:33
Başkentte sahte içki operasyonu

Ankara'da 202 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Burak Ç'nin sahte içki yapıp piyasaya sürdüğü bilgisini aldı.

Bunun üzerine Burak Ç'ye ait Sincan'a bağlı Menderes Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki binaya operasyon düzenleyen ekipler, piyasaya sürülmeye hazır 220 şişe değişik marka ve miktarda sahte içki ile 170 sahte bandrol ve bazı içki markalarına ait etiket ve şişe kapağı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Burak Ç'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Başkentte sahte içki operasyonu
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