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'Aldattığını' iddia ettiği kocasını öldürdü!

'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kadın, pompalı tüfekle kocasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.11.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 20.11.2018 10:31
'Aldattığını' iddia ettiği kocasını öldürdü!

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çiçek ve Barış K. çifti, henüz bilinmeyen bir neden nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Çiçek K. (24), evde bulunan pompalı tüfekle kocası Barış K.'ya (25) ateş etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Barış K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi.

DARP VE ALDATMA

Polis ekiplerince gözaltına alınan Çiçek K.'nın emniyetteki ifadesinde eşini kendisini darp ettiği ve aldattığı için vurduğunu söylediği ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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'Aldattığını' iddia ettiği kocasını öldürdü!
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