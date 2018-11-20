Turistler taksicilerden şikayetçi

Taksim'de bekleyen taksicilerin turistlerden kısa mesafede yüksek fiyat istemesi isyan ettirdi. Taksim Meydanından Dolmabahçe'ye gitmek isteyen iki Filistinli turist Rahem ve Ahmed, meydanda bulunan bir taksiye fiyat sorarken görüntülendi. Taksiye binmeyip geri dönen turistler, dün aynı yere 15 TL'ye gittiklerini ancak az önce sordukları taksinin 50 TL fiyat istediğini belirtti.

Taksim'de 15 TL'lik yola 50 TL isteyen taksiciler turistleri böyle isyan ettirdi

"HEPSİ AYRI FİYAT SÖYLÜYOR"

Filistinli kadın turist Rahem, 4 taksiye daha fiyat sorduklarını belirtirken, "Hepsi ayrı fiyat söylüyor. Biri 30, biri 40, diğeri ise 50 TL istiyor. Hangisi doğru fiyat bilemiyoruz" diyerek yaşadıklarını anlattı.