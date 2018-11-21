Danimarka'da Türk genci kitabını tanıttı sokak ortasında vuruldu

Danimarka'nın en tanınmış motosikletliler çetesi Los Guerreros'un eski başkanı olan Nedim Yaşar (31) başkent Kopenhag'da sokak ortasında öldürüldü. 10 yıl süreyle Los Guerreros'un içinde bulunan Nedim Yaşar "Rødder" (Kökler) isimli kitabını tanıttıktan hemen sonra Pazartesi günü silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Nedim Yaşar burada tüm çabalara rağmen Salı günü yaşamını yitirdi.





İKİ EL ATEŞ ETTİLER

Olay, Kopenhag'ın Norrebro semtinde meydana geldi. Sosyal sorunların çok olduğu bir bölge olarak bilinen yerde kitabını tanıtan Nedim Yaşar'ın etkinlikten çıkar çıkmaz saldırıya uğradığı öğrenildi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin iki el ateş ettiği açıklandı. 2012 yılından beri Los Guerreros ile bağlantısı kalmayan Yaşar sürekli tehditler alıyordu. Nedim Yaşar "Rødder" isimli kitabında Danimarka'daki suç örgütlerini ele aldı.





"HAYATIMDAN ENDİŞELİYİM"

2012 yılından bu yana gizli bir adreste yaşayan Nedim Yaşar, henüz günler öncesinde "Ekstra Bladet" isimli gazeteye verdiği röportajında hayatından endişe ettiğini dile getirmişti. Nedim Yaşar bir süredir Radio24syv isimli radyoda sunuculuk yapıyordu. Ölüm haberini veren radyo, binadaki bayrakları yarıya indirirken, Danimarka Adalet Bakanı Søren Pape Poulsen de ölüm haberine üzüldüğünü bildirdi.

"BEN KONUŞMALIYIM"

Poulsen, "Çok üzücü ve çok anlamsız. Ben Nedim'i şahsen tanıdım. Kendisini kalpten yenileyen ve daha iyi bir yaşam hedefleyen biriydi" dedi. Nedim Yaşar kısa süre önce Danimarka Radyosu'na verdiği demecinde, "Sorun zaten ortadan kaybolmak. O zaman bu konuları kim dile getirecek?" diye sormuştu. Kendisinin de bir oğlu olduğunu söyleyen Nedim Yaşar, "Bütün bu gençlerin nasıl kandırıldığını görünce kendimi bir şeyler söylemek zorunda kalıyorum" demişti.

GEÇEN YIL DA SALDIRDILAR

1987 Türkiye doğumlu olan Nedim Yaşar, 4 yaşından bu yana Danimarka'da yaşıyordu. 6. sınıfta öğretmenini bıçakla tehdit ettiği için okuldan atılan Nedim Yaşar, 17 yaşındayken gasp suçundan hüküm giydi. Ardından uyuşturucu ticareti ve tehdit suçlarından mahkum edilen Yaşar, daha sonra bu yaşamı terketmişti. Yaşar geçtiğimiz yıl da evinde saldırıya maruz kalmıştı.