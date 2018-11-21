Dikkat! İstanbul'daki bu köprüler kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararı gereği 22 Kasım 2018 Perşembe günü (bu gece), 02.30 - 03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacak.

Galata Köprüs��, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü kullanacak olan sürücü ve yayaların, bu gece 02.30'dan 03.30'a kadar Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor" denildi.