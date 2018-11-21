Son dakika: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto 21 Kasım bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (21 Kasım 2018) Sayısal Loto çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Sayısal Loto çekilişi saat 21:40'ta yapılacak. Bu akşam çekilişi gerçekleşecek olan Sayısal Loto'da 6 bilen çıkıp büyük ikramiyeyi alabilecek mi? Sayısal Loto'nun son çekilen sonuçları haberimizde yer alıyor.