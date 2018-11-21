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Yangını film izler gibi izlediler!

'ta, 5 katlı binanın çatısında soba külünden çıktığı sanılan yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Caddede toplananlar, itfaiye erlerinin çalışmalarını ilgiyle takip etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 14:59

Sivas Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'taki 5 katlı Bizim Apartmanı'nın çatısında, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı. Binanın en üst katında oturanların soba külünü çatıya dökmesi sonucu çıktığı sanılan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

İhbarla gelen ekipler, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

Caddedeki binanın önüne toplananlar, itfaiye erlerinin çalışmalarını merakla izledi. Yangın, itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

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Yangını film izler gibi izlediler!
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