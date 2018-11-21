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’ta maden ocağının sahibi gözaltına alındı

’ın Kilimli ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin de yaralandığı patlamayla ilgili maden ocağının sahibi polis tarafından gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018 18:11 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 18:12
Zonguldak’ta maden ocağının sahibi gözaltına alındı

Kilimli ilçesinde dün gece saatlerinde İ.A.'ya ait maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Maden ocağında mahsur kalan işçilerden Evren Cinemre ve Adem Alibaş ağır yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk isimli işçilerin ise cansız bedenleri madenden çıkarıldı. Kazayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kazanın meydana geldiği maden ocağının sahibi İ.A. polis tarafından gözaltına alındı. Maden ocağının sahibi İ.A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Zonguldak’ta maden ocağının sahibi gözaltına alındı
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