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’ta maden ocağının sahibi tutuklandı

’ın Kilimli ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin de yaralandığı patlamayla ilgili maden sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 07:52 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 07:53
Zonguldak’ta maden ocağının sahibi tutuklandı
Kilimli ilçesinde dün gece saatlerinde İ.A.'ya ait maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Maden ocağında mahsur kalan işçilerden Evren Cinemre ve Adem Alibaş ağır yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk isimli işçilerin ise cansız bedenleri madenden çıkarıldı.

Kazayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kazanın meydana geldiği maden ocağının sahibi İ.A. polis tarafından gözaltına alındı. Maden ocağının sahibi İ.A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan İ.A. sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Zonguldak’ta maden ocağının sahibi tutuklandı
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