Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

'in Midyat ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 15:56
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Midyat-İdil karayolu 26'ıncı kilometresi Eğlence Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Midyat-İdil karayolunda seyir halindeki D.T. yönetimindeki 34 KK 0460 plakalı otomobil İdil istikametine doğru ilerlerken karşı yönden gelen, R.Y. yönetimindeki 06 BA 0842 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan D.T., R.Y., E.Y., İ.S.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN