2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Midyat-İdil karayolu 26'ıncı kilometresi Eğlence Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Midyat-İdil karayolunda seyir halindeki D.T. yönetimindeki 34 KK 0460 plakalı otomobil İdil istikametine doğru ilerlerken karşı yönden gelen, R.Y. yönetimindeki 06 BA 0842 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan D.T., R.Y., E.Y., İ.S.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.



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