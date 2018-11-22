Beykoz'da yaşanan vahşete tahliye!

İstanbul Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü defalarca bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edildi. İkinci celsede ise hakkında adli kontrol kararı uygulandı.



Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



İLK CELSEDE TAHLİYE EDİLDİ



Beykoz 5'inci Asliye Ceza Mahkemesindeki görülen davanın ikinci celsesine tutuksuz sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu ve avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, sanığın davanın bir önceki celsesinde tahliye edildiğine ilişkin cezaevinden yazı geldiğini tutanağa geçirdi.



Sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu, olayın müştekinin haksız tahrikleri sonucunda meydana geldiğini söyledi.



İkinci celsede adli kontrol kararı çıktı



Hüseyin Aktürk'ün yüz bölgesinde tarif edilen lezyonların yüzünde sabit iz oluşturup oluşturmadığının tespiti için Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilmesine karar veren mahkeme, 7 Eylül'de görülen ilk celsede tahliye edilen sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında yurt dışı yasağı koyarak adli kontrol kararı verdi.

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