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ve Siber polisinin Darknet operasyonu: 1 gözaltı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu () ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Darknet ve Deepweb gibi karanlık olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018 19:44 Güncelleme Tarihi: 22.11.2018 19:52

Edinilen bilgiye göre, ABD FBI ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı konularında gizlediği kimliği tespit edilen üniversite öğrencisi N.E.D. (25) Samsun'da gözaltına alındı. Canik ilçesi Belediyeevyeri Mahallesi'nde siber polisi tarafından yakalanan N.E.D.'nin evindeki dijital metaryellere incelenmek üzere el konuldu. İfadesi alınan üniversiteli N.E.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.E.D. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FBI ve Samsun Siber polisinin Darknet operasyonu: 1 gözaltı
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