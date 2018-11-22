Isparta’da aynı kişiyi ikinci kez dolandırmak isterken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü Yalvaç ilçesine bağlı Kozluçay köyünde ikamet eden N.K.'yi arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini savcı, jandarma ve polis olarak tanıttıktan sonra, hesaplarındaki para ve altınların bir hırsızlık olayına karıştığını söyledi. Bu nedenle hesabındaki paraların çekilerek kendilerine teslim edilmesi ve parmak izi almaları gerektiği yalanını uyduran dolandırıcılar, N.K.'den Yalvaç merkezde buluşarak para ve altınları teslim alacaklarını söyledi. Dolandırıcılar N.K. ile buluşarak 90 bin TL, 5 adet burma bilezik, 1 adet gerdanlık, 1 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 2 adet küpe, bin 800 Euro ve pasaportu alarak olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, Jandarmaya giderek şikayetçi oldu.





İKİNCİ TEŞEBBÜSTE SUÇÜSTÜ YAKALANDI



Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken, dolandırıcılar kısa süre sonra yaşlı kadını tekrar aradı. Kadın jandarmanın kontrolünde dolandırıcılarla bulaşmaya gitti. Bu sırada operasyon düzenleyen jandarma, şüpheli A.T.'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan A.T. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.