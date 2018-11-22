Saldırgan telefonunu olay yerinde düşürdü

Merkez Mahallesi Perihan Sokak'ta dün saat 16.45 sıralarında meydana gelen olayda, inşaat işi yaptıkları öğrenilen Murat Çarık ile Murat Bakaç, ofisten çıktıktan sonra 34 YM 8167 plakalı lüks otomobille Perihan Sokak'a yöneldiler. Otomobili kullanan Murat Çarık, arkadaşını sokak üzerinde bırakmak için yavaşladığı sırada, bir apartmanın girişine saklanmış olan kimliği belirsiz 3 kişi yanlarına geldi. Tabancalarını çıkaran iki kişi, Çarık'ı çapraz ateşe alırken 3'üncü saldırgan da diğer kişiye yöneldi.