Sosyal medyada silah satanlara operasyon

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İstanbul'da internet üzerinden satışı yapılan ruhsatsız silahlar ve pompalı av tüfekleriyle işlenen cinayetlerin son aylarda artması üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yasa dışı silah imalatı yapan ve ruhsatsız silahları internet üzerinden satan şüphelilerle silah kaçakçılığı yapan çetelere yönelik operasyonlar sıklaştırıldı. Organize Suçlar Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, özellikle sosyal medya ve internet üzerinden yasa dışı bir şekilde ruhsatsız silah satışı yapılan 50 adrese eş zamanl�� baskın yaptı. Toplam 9 ilde 36'sı İstanbul olmak üzere 50 adreste arama yapıldı. Operasyona Özel Harekat polisleri de katıldı. Operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde 4'ü kuru sıkı, 5'i av tüfeği olmak üzere 28 ateşli silah, bir çelik yelek, 17 şarjör ve 158 mermi ile kartuş ele geçirildi. Adreslerde yakalama ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Son bir ayda yasa dışı silah imalatı yapan 62 şüpheli yakalandı ve dökme demirden ruhsatsız silah imal ederek internet üzerinden satan 6 organize suç çetesi çökertildi. 16'sı kuru sıkı olmak üzere 88 ruhsatsız tabanca, sekiz havalı tabanca, 14 av tüfeği, 42 ruhsatsız pompalı tüfek ve 682 mermi ele geçirildi.