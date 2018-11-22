‘Turist polis’ taksici avladı

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İstanbul'da Sivil Trafik Polisleri, taksicileri turist rolünde araçlara binerek denetledi. Müşteri rolünde taksilere binen sivil trafik polisleri, kısa mesafelere yolcu almayan, taksimetre açmayan veya özellikle yabancı uyruklu turistleri dolandıran taksi sürücülerini tek tek tespit etti. Yenikapı'da yapılan iki saatlik uygulamada 3'ü kısa mesafede yolcu almayan sürücüler olmak üzere 16 taksiciye farklı maddelerden ceza kesildi ve 4 taksi trafikten men edildi. İstanbul genelinde ise hafta sonu yapılan denetim ve uygulamalarda 52 taksi sürücüsüne ceza kesildi, 10 araç men edildi. Sivil trafik polisleri, bir taksicinin aracını da uzaktan izlemeye aldı. Yabancı uyruklu bir turistin verdiği 100 liralık banknotu el çabukluğu ile sahtesiyle değiştiren ve turist müşterisine "Sahte para verdiniz" diyen taksici Ö.K. de suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı. Taksici Ö.K.'nın olayda kullandığı 100 liralık banknot da delil olarak dosyasına eklendi. Denetim ve kontrollerin süreceği ifade edildi. İstanbul'da yabancı uyruklu turistleri dolandıran, sahte para veren, kısa mesafede müşteri almayan ve kayıt dışı şoförlerin çalıştığı 120 aracın belirlendiği ve araçların arandığı ifade edildi.