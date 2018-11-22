Yetkililer hava kirliliği konusunda uyardı

Kış aylarının gelmesi ile birlikte kalorifer ve sobaların yakılmaya başlandığını kaydeden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Kandemir, Adıyaman'ın coğrafi yapısı, mevsimsel şartlar, yanlış yakma teknikleri, baca temizliğinin yapılmaması, kalitesiz kömür kullanımı, uygun olmayan bacalar, atık yağ, naylon, plastik, kumaş artıkları gibi yabancı maddelerin yakılmasından dolayı zaman zaman hava kirliliği yaşandığı ifade etti.

Abdulkadir Kandemir, "Hava Kirliliğinin çevre ve sağlık üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. İl Müdürlüğümüzce odun kömür ardiyelerinde, binalarda, sanayi tesislerinde denetimler gerçekleşmekte olup, kömürlerden belirli aralıklarda numuneler alınmaktadır. Yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olmayan kömürlere müdahale edilmektedir. Ayrıca hava kirliliği ile ilgili bilgilendirici broşürler bastırılmış olup, belediyeler aracılığı ile su faturalarına eklenerek vatandaşlarımıza dağıtımının yapılması sağlanmaktadır. 2019 kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde, hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerinde etkisinin azaltılması için vatandaşlarımız tarafından, mümkünse doğalgaza geçilmesi, yakma tekniklerine uygun olarak soba ve kaloriferlerin yakılması, baca temizliğinin yapılması, uygun bacaların kullanılması, atık naylon, yağ, plastik gibi yabancı maddeler ile ısınmanın sağlanmaması, Yönetmeliklerde belirlenen standartlardaki kömürlerin kullanılması önem arz etmektedir. Adıyaman'da doğalgaz kullanımının yaygınlaşması, İl Müdürlüğümüz denetimleri ve halkımızın daha bilinçli olarak kalorifer ve soba yakmaları neticesinde yıllara göre Partikül Madde (PM10) oranında azalma görülmektedir" dedi.

Kandemir, "Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 derecenin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmaması, kalorifer ve sobaların, işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 derece, konutlarda ise 20 dereceden yukarıda olmayacak şekilde yakılması, kalorifer ve sobaların ilk yakış saatlerinin belirlenen saatlere göre yapılıp yapılmadığının denetlenmesi, hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferler mümkünse sabah saat 10'dan sonra ve akşam en geç saat 16'dan önce yakılmaması, hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları, kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 20 dereceden yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılması, gerekmektedir. Kış sezonunda kalorifer yakım saatlerinin aşağıda belirtilen saatler arasında uygulanacaktır. Konutlarda sabah 04.00 - 08.00, akşam 16.00 - 22.00, resmi kurum kuruluşlar ve iş merkezleri sabah 07.00 - 10.00, akşam 13.00 - 16.00 saat ayarlamalarında yapılacak düzenlemelerle bağlı olarak yakım saatlerinde ileri veya geri saat uygulaması ile dış hava ortam sıcaklıklarına göre gerekli değişiklikler yapılabilecektir" ifadelerini kullandı.

