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7 kişinin öldüğü kazada şoför tutuklandı

'nın Darende ilçesinde, 7 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan midibüs sürücüsü tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.11.2018 17:24 Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 17:25
7 kişinin öldüğü kazada şoför tutuklandı

İstanbul'da hayatını kaybeden Şerife Alptekin'in cenazesini defnetmek üzere Malatya'ya getirilişi sırasında Cevdet Aysel idaresindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrilmişti.

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: 7 ölü, 15 yaralı

Kazada yaralanan sürücü Cevdet Aysel, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

Öte yandan sürücünün yasal hız sınırını ihlal ettiği ve yağışlı havada yoldaki viraja hızlı girdiği için kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Sürücüye ayrıca hız sınırı ihlalinden dolayı da ceza yazıldı.

İstanbul'dan Malatya'ya gelen midibüs, dün Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrilmiş, kazada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

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7 kişinin öldüğü kazada şoför tutuklandı
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