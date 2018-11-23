7 kişinin öldüğü kazada şoför tutuklandı

İstanbul'da hayatını kaybeden Şerife Alptekin'in cenazesini defnetmek üzere Malatya'ya getirilişi sırasında Cevdet Aysel idaresindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrilmişti.

Kazada yaralanan sürücü Cevdet Aysel, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

Öte yandan sürücünün yasal hız sınırını ihlal ettiği ve yağışlı havada yoldaki viraja hızlı girdiği için kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Sürücüye ayrıca hız sınırı ihlalinden dolayı da ceza yazıldı.

İstanbul'dan Malatya'ya gelen midibüs, dün Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrilmiş, kazada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.