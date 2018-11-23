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Başsavcılıktan, "A4 kağıdı yok" iddiasına açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı mahkemelerin A4 kağıdı olmadığı gerekçesiyle duruşma tutanağı vermediği şeklindeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.11.2018 20:15 Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 20:16
Başsavcılıktan, A4 kağıdı yok iddiasına açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı ulusal basın yayın organlarında yer alan "Antalya Adliyesinde A4 kağıdı krizi" başlıklı haberle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

"ANINDA KARŞILANIYOR"

Adliyede hiçbir mahkeme ve birimde bugüne kadar kağıt ve kırtasiye malzemesi sıkıntısının yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, "Antalya Adliyesinde bazı mahkemelerin A4 kağıdı olmadığı gerekçesiyle duruşma tutanağı vermediği şeklindeki haber gerçeği yansıtmıyor. İhtiyaç duyulan her türlü ka��ıt ve kırtasiye malzemesi Adalet Bakanlığınca gönderilen ödeneklerle ihtiyaç halinde anında karşılanıyor." ifadesine yer verildi.

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Başsavcılıktan, "A4 kağıdı yok" iddiasına açıklama
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