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Para vermeyen ablaya 5 kurşun

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.11.2018
Para vermeyen ablaya 5 kurşun
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan Günay Torun, kardeşi Halil K. tarafından 5 kurşunla vurularak öldürüldü. Kamera kayıtlarında Halil K.'nin beyaz bir otomobille Günay Torun'un aracının arkasına yanaştığı, aracından indikten sonra kardeşine kurşun yağdırdığı görülüyor. Olay sonrası kaçan Halil K., Karacabey ilçesinde yakalandı.

ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTU
Bir ay önce emniyete başvurup işsiz olan kardeşinin kendisinden sürekli para isteyerek ölümle tehdit ettiğini bildiren Günay Torun'un, "Beni gördüğü yerde öldürebilir" diyerek şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. Günay Torun'un röntgen teknikeri olan eşi Hilmi Torun da geçen yıl Antalya'da tatil yaptıkları sırada halay çekerken aniden beyin kanaması geçirmiş ve talihsiz bir şekilde hayatını kaybetmişti.
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Para vermeyen ablaya 5 kurşun
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