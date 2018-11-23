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'deki marketçileri canından bezdiren hırsızlar kamerada

’de 3’ü kadın 5 kişilik çetesi aynı taktikle güpegündüz 6 marketi soydu. Kadınların marketten alışveriş yapıyormuş gibi topladığı ürünleri çaldıkları anlar marketlerin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.11.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 10:10
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Sultanbeyli'de organize olan 3'ü kadın 5 kişilik hırsızlık çetesi ilçede bulunan market sahiplerini canından bezdirdi. Hırsızlık çetesinin bir üyesi önce markete gelip inceleme yaptı. Daha sonra ise çetenin kadın üyeleri alışveriş yapıyormuş gibi markete girerek ellerine aldıkları sepeti doldurmaya başladı. Çıkış kapısında güvenlik önlemi olduğunu bilen hırsızlardan biri dışarıda bekledi. Market içerisindeki hırsızlar sepetleri doldurunca, dışarıda bulunan şüpheli kapıyı açtı. Dikkat çekmeden sepetteki ürünleri arkadaşına veren hırsızlar, daha sonra hızlı bir şekilde çıkarak kayıplara karıştı. İlçeye dadanan çete aynı taktikle güpegündüz 6 marketi soyarken, yaşanan hırs��zlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.
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Sultanbeyli'deki marketçileri canından bezdiren hırsızlar kamerada
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