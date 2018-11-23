Taksiciden turist kılığındaki muhabire ahlaksız teklif

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Bazı ticari taksi sürücülerinin özellikle turistlerden fazla para aldıkları şikayetleri üzerine aHaber ekibi bir haber çalışması yaptı. Muhabir, Arap turist kılığında taksiye binince hem taciz edildi, hem de dolandırıldı.aHaber ekibinden Nur Köşker artan taksici şikayetleri üzerine Arap turist kılığına girerek İstanbul'un turistik yerlerinde taksiye bindi ve yaşadıklarını kaydetti. Köşker'in ilk bindiği takside, taksimetrede 15 lira yazmasına rağmen taksici 20 lira aldı. Daha sonra Taksim'den Eminönü'ne gitmek için taksiye binen muhabir, akıl almaz olaylar yaşadı. Taksici, ikinci bir müşteriyi daha alarak indi bindi yaptı ve ikinci müşteriden 10 lira aldığı görüldü. Aynı taksici daha sonra "yalnız mısın, yemek, sonra Taksim'e otele gidelim" diyerek numarasını vermeye çalıştı.Eminönü'ne varan ve çirkin ifadeler kullanan taksici bu sefer de kazıklamaya çalıştı. 16 lira yazan taksimetreye rağmen 50 lira istedi. Bunun üzerine dayanamayıp Türkçe konuşan muhabire, "Al abla al. Sen benimle dalga mı geçiyorsun" diyerek üste çıkmaya çalıştı ve '50 demedim' diyerek inkar etti. Eminönü'nden Sultanahmet'e giden başka bir taksici ise taksimetre açmadan kısa mesafeye 40 lira istedi.