Bebek cinayetine 3 müebbet

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Burdur'unGölhisar ilçesinde yeni doğan kız çocuğunu çuval içinde mezarlığa bırakarak ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan anne, anneanne ve dayı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkemenin verdiği kararı bozmasının ardından Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatma K. (26), annesi Sebahat E. (44) ile erkek kardeşi tutuksuz sanık Halil E. (22), avukatları katıldı. Fatma K, "Çocuğum tuvalette doğdu, öldüğünü düşünerek anneme verdim" dedi. Mahkeme heyeti, bebeğe yönelik alt soya karşı ve "Kendisini ruh ve beden bakımından savunamayacak çocuğa karşı kasten öldürme suçu"ndan Fatma K, Sebahat E. ile Halil E'yi müebbet hapis cezasına çarptırdı.