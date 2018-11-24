Doğuştan ‘çekici’ler

Çekici olarak bilinen, sektördeki ismi "Kurtarıcı" olan araçları kullanan 4 kadın görenleri şaşırtıyor. Erkek işi olarak bilinen çekici operatörlüğünü Türkiye'nin farklı illerinde kadınlar yıllardır başarıyla yapıyor. Hepsinin işe başlama hikâyeleri farklı olsa da şikâyetleri toplumdaki erkek işi algısında birleşiyor. Tur Assist çatısı altında yüzlerce erkek meslektaşıyla bir araya gelen kadınlar, erkek işi yapma hikâyelerini ve yaşadıkları zorlukları SABAH'a anlattı. Zor bir iş yapmaktan şikâyet duymayan başarılı dört kadın, "İnsanların zihnine 'Kurtarıcı eşittir erkektir' mantığı yerleşmiş. Bizim amacımız de bunu kırmak. Erkek işi diye bir şey yok" dedi. Tur Assist Satış ve Pazarlama Direktörü Nilüfer Sayar Ertit, şirketin kadın çalışan istihdamına yönelik izlediği politikalara değinerek "700 aktif operatörümüzden 4'ü kadın. Kurulduğumuz 1996'dan beri her birimimiz de kadın istihdamına önem veriyoruz. Hedefimiz her zaman kadın çalışan sayısını artırmak. Şirket olarak da operatörlük işinde de kadın personel çalıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. İşte çekici kadınların söyledikleri...



KİMİNİN KOCA, KİMİNİN BABA MESLEĞİ

Aysun İnceler (43, İstanbul): Kocamın mesleğiydi, ondan öğrendim. İşimi severek yapıyorum.

Merve Köklü (27, Fethiye): Gözümü bu işte açtım çünkü baba mesleğim. Doğuştan çekiciyiz.

Gülhan Bozlok (38, Aksaray): Erkekler bu bu işi yapmamızı kabullenemiyor. Evleneceğim ki��iden bu yüzden ayrıldım.

Serpil Kabakuşak (35, Antalya): Annem ve babam da bu işi yaptı. Çocukluktan beri sektördeyim. Erkek işi diye bir şey yok.

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