Gözleri görmeyen yavru köpek böyle bulundu

Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesi kırsalında, hayvansever Necdet Demirat tarafından bulunan yavru köpek, su içirildikten sonra veterinere gösterilerek İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık yetkililerine teslim edildi.

Necdet Demirat bulduğu yavru köpekle ilgili olarak, "Sokak hayvanlarına yiyecek vermek için Çardaklı Mahallesi kırsalına gitmiştik. Burada bu yavru köpeği gözleri kapalı şekilde açlık ve susuzluk halinde ölmek üzereyken bulduk.

"3 KİLOMETRE YÜRÜDÜK"

Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek çarşı içerisine getirdik. Yol güzergahında gelirken çeşmelerden su içirdim. Çünkü açlıktan ve susuzluktan halsizdi. İki gözü de görmüyor" dedi