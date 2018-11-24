Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tarihi köprünün ayağında kaçak kazı

Tarihi köprünün ayağında kaçak kazı

Giriş Tarihi: 24.11.2018
Tarihi köprünün ayağında kaçak kazı
Hazine peşinde koşan defineciler, bu kez tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Roma dönemine ait taş köprüde kaçak kazı yaptı. İznik- Orhangazi karayolunun 50 metre kuzeyinde, Roma dönemine ait taş köprünün bir ayağında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçak kazı yapıldığı anlaşıldı. İznik'in 3 km batısında yer alan ve Roma döneminde inşa edilen taş köprünün ayağında kaçak kazı yapan definecilerin, köprünün ayağını oluşturan taşlara da zarar verdikleri görüldü. 20 metre uzunluğunda ve 2.5 metre genişliğinde olan taş köprü İpek Yolu güzergahında bulunuyor. İHA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi köprünün ayağında kaçak kazı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN