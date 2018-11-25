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Bulduğu varili kesen çiftçi öldü!

'ın Çine ilçesinde kimyasal maddeden zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.11.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 25.11.2018 09:56
Bulduğu varili kesen çiftçi öldü!

Alınan bilgiye göre, Akçaova Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Emin (65) ile oğlu Mehmet Cesur, içinde daha önce kimyasal madde bulunan boş varili hayvan yemlemede kullanmak için kestikleri sırada zehirlendi.

Yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlu, ilk müdahalelerinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

OĞLU ÖLDÜ, BABA TABURCU EDİLDİ

Mehmet Cesur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, babası ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cesur'un cenazesi, Akçaova Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

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Bulduğu varili kesen çiftçi öldü!
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