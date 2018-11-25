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'da yoğun kar yağışı

'da gece saatlerinde kar yağışı başlarken cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.11.2018 23:44 Güncelleme Tarihi: 25.11.2018 23:46
Erzurum'da yoğun kar yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı bekleniliyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sıcaklıklarda 3 ila 5 derece düşüş beklenen bölge genelinde, kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da gece saatlerinde yer yer kuvvetini artıracağı öngörülüyor. Kar yağışı Erzurum'da gece saatlerinde başladı. Kar yağışıyla birlikte vatandaşlar kartopu oynamak ve fotoğraf çekilmek için kendilerini dışarı attı.
Belediye ekipleri de karla mücadele çalışmasına start verdi.

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Erzurum'da yoğun kar yağışı
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