Türkiye'nin dört bir yanında 'Kadına Şiddete' hayır!

Her yıl dünyada ve ülkemizde 25 Kasım "Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü" olarak adlandırılıyor. Kadına yönelik şiddet tüm dünyada protesto ediliyor. Konuyla ilgili bugün çok sayıda etkileşim yaşanmakta. Öyle ki Latin Grammy ödüllü rock müzik grubu Aterciopelados "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" dolayısıyla verdiği konser Guinness rekoru kırdı. Bu özel gün için ülkemizde de oldukça fazla paylaşım yer aldı. Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan 'Kadına şiddete hayır' videosu da kısa sürede çok büyük kitlelere ulaştı.

İşte dünyada ve Türkiye'de 'Kadına şiddete hayır' için yapılan organizasyon ve paylaşımlar;

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir video yayınladı;

Cumhurbaşkanlığı'ndan 25 Kasım'a özel paylaşım!

Samsunsporlu futbolcular kadına şiddete hayır günü olarak kamera karşısına geçti ve toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştılar.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaştı. Antalyasporlu futbolcular sahaya "Kadına şiddet İnsanlığa inahettir" pankartıyla çıktı.

Juventuslu futbolcular kadına şiddete dikkat çekmek için yüzlerinin bir kısmını boyayıp maça çıktılar.

Fenerbahçeli futbolcularda kadına şiddete hayır paylaşımı hazırladı...

Dün oynanan Eskişehirspor - Ümraniyespor karşılaşmasına futbolcular Kadına Şiddete Hayır pankartı ile çıktılar.

Kadına şiddete bir diğer dur deme şekli de 363 tagiyla yapılan paylaşımlar oldu. 2018 yılının ilk 10 ayında öldürülen kadın sayısının 363 olması bu etiketin sebebi...