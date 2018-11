23 yıl önce ayrılmak zorunda kaldıkları köylerine geri dönüyorlar

Çukurca Kaymakamlığının girişimleri sayesinde 23 yıllık özlem bitiyor. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Dutluca Mahallesi sakinlerinin yoğun isteği ve devletin bölgede tahsis edilen huzur ortamıyla birlikte köylerine yerleşmek isteyen vatandaşlara yardımcı olacaklarını belirterek, "Eskiden Dutluca Mahallemizde düğünler, mevlitler, acıları paylaşmak için hep birlikte yaslar tutulurdu. Sonra bölgedeki terör olaylarından dolayı vatandaşlar can güvenliği tehlikeye girdiği için 1995 yılında köy boşaltılıp büyük bir kısmı Çukurca ilçe merkezine yerleşti. Halkın ve devletin bütünleştiği bu noktada ilçede üretim seferberliği başlattık. Buradaki temel amaçlardan biri de göçü tersine dönüştürüp şehirdeki vatandaşlarımızı tekrar ait oldukları ana yurtları yani köylerine dönüşünü sağlamaktır. Devletimizin bizlere verdiği yetkiyle birlikte köyümüze geri dönüş sağlanarak yerleşime yeniden açılacaktır" dedi.

"DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"



Köylüler yerleştikten sonra tarım seferberliği başlatılarak devletin bütün imkanlarıyla birlikte yanlarında olacaklarını ifade eden Ayça, "Arazileri için bozulmuş olan su kanalları için yapmış olduğumuz DAP İdaresinden geçerek 2 milyon liralık sulama projesi kabul edilerek çalışmalara başlanacaktır. Dutluca köyü yeniden eskisi gibi olacak. Bütün çabamız ve gayemiz vatandaşımızın huzur içinde yaşamlarını eskisi gibi sürdürmesidir" şeklinde konuştu.





Köy Muhtarı İsmail Altay, "Bizler 23 yıl önce bölgemizde gelişen terör olaylarından dolayı 37 hane ve bağlı Tekevler ve Bey mahalleri can güvenliğinden dolayı evlerimizi terk etmek zorunda kaldık. Köyde çok verimli topraklarımız vardı. Her şeyi ardımıza bırakarak gelmek zorunda kaldık. Devletimizin son zamanlarda geliştirdiği proje sayesinde köye topraklarımıza dönmek, eskisi gibi tarlalarımızı ekip biçmek istiyoruz. Çukurca Kaymakamlığının katkılarıyla inşallah en yakın zamanda köyümüze dönerek yaşamımızı orda devam edeceğiz. Tabi nereden bakarsanız şu an evlerimiz çoğaldı 70 haneye 200 kişiye yakın bir nüfus aile var. Bunların çoğu da köyüne dönmek için sabırsızlıkla bekliyor. Bize bu imkanı sağlayan bütün devlet yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.