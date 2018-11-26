Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda, Ankara'da düzenlenen faaliyet ve etkinliklere katılım sağladığı belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında; Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜMBEL-SEN) Genel Sekreteri Yılmaz Yıldırımcı, TÜMBEL-SEN MYK üyesi Adem Kaya, TÜMBEL-SEN Temsilcisi Yusuf Güler, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Başkanı Gönül Erden, SES emekli üyesi Ramazan Taş, HDP Kars eski Milletvekili Mülkiye Birtane, HDP il eski yöneticileri Bahadır Demircan, Emrah Öner, Haydar Üstündağ, HDP Çankaya İlçe Yöneticisi Davut Çalışır, HDP Yenimahalle İlçe eski Eş Başkanı Zeki Işıl, HDP Yenimahalle İlçe eski Eş Başkanı Mahabat Akın, HDP Çankaya İlçe eski Yöneticisi Lezgin Kutup, HDP Çankaya İlçe eski Yöneticisi Aydın Keleş, HDP İl Yönetim Kurulu eski üyesi Tansunur Şengül ve HDP'li İbrahim Onat hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Savcılıkça şüphelilerden 14'ünün yakalanıp, gözaltına alındığı, 2 firarinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU