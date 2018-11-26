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İki çocuğuyla ilgili şahsi ilişki günlerinin değiştirilmesi için dava açan Duman Grubu solisti Kaan Tangöze'ye, eski eşi Seçkin Piriler de nafakanın artırılması için dava açtı. Avukatı Zafer Ender Gür aracılığıyla aile mahkemesine yaptığı başvuruda, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamanın zorlaştığını iddia eden Piriler, yoksulluk nafakasının 3 bin liradan 7 bin liraya, iki çocuğu için verilen 2 bin liralık iştirak nafakasının da 4 bin liraya yükseltilmesini istedi. Bu talebene avukatı Benyamin Poluman aracılığıyla yanıt veren veren Tangöze ise "Tanınmış bir manken olan davacı yoksul olmadığı gibi, yoksulluk nafakasına da ihtiyacı yoktur. 3 bin liralık yoksulluk nafakası kaldırılsın. Tanınan bir müzisyen sanatçı olmam sömürülmemi gerektirmediği gibi, hakkın kötüye kullanılmasıdır. Yeniden evlendim, bir çocuğum daha olacak. İşte bu nedenle beni taciz için bu davayı açtı" dedi.Eski eşi Seçkin Piriler'den olaylı bir şekilde boşanan Duman Grubu solisti Kaan Tangöze, 5 aylık hamile sevgilisi Kıvılcım Ural ile dün akşam evlendi. Düğün öncesi Ural, gelinliği ile sosyal medyadan paylaşımda bulundu.