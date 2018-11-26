Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > FETÖ'nün sözde "il ablası"na 15 yıl hapis cezası verildi

'nün sözde "il ablası"na 15 yıl hapis cezası verildi

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında hakkında açılan davada "silahlı terör örgütü yöneticisi" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Yıldız Aydın'a 15 yıl hapis cezası verildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.11.2018 16:28 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 16:30
FETÖ'nün sözde il ablasına 15 yıl hapis cezası verildi

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, daha önce örgütün yurtlarında çalışan ve sözde "il ablası" olduğu belirtilen tutuklu sanık Yıldız Aydın ve avukatı katıldı.

Aydın, savunmasında, "Nursel" kod adıyla örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, ilçe sorumlularına bu programı kullanmaları için talimat verdiği, örgüt liderinin çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı ve tanık beyanlarında kendisinin FETÖ'nün Kırşehir'deki "il ablası" olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Maviş Banu, FETÖ'cü Tarık Toros'un eşi çıktı

Tahliye ve beraat talebinde bulunan sanık, ByLock kullanmadığını, kimseye bu programı kullanmaları için talimat vermediğini, sadece örgütün kapatılan yurtlarında çalıştığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldız Aydın'ı "silahlı terör örgütü yöneticiliğinden" 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün sözde "il ablası"na 15 yıl hapis cezası verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN