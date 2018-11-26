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Meraklı ’nin peşini bırakmadı

’de termal bir otelde yapılan haber çekimi çalışmalarında meraklı bir kedinin kamerasının peşini bırakmaması görenleri şaşkına çevirdi. Operatörün çabasına rağmen drone’nin peşini bırakmayan , havalanan drone’nin inmesini dakikalarca bekledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.11.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 10:42
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi turistik Karahayıt Mahallesi'ndeki termal bir otelin daimi kedisi, Rusya'dan gelen heyeti görüntülemek üzere havalanan drone ile yakından ilgilendi. Kedinin drone'dan korkup kaçmaması, hatta dakikalarca drone ile bakışması gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekti. Drone operatörünün çabasına rağmen drone'un yanından ayrılmayan meraklı kedi, operatörün drone havalandıktan sonra yaptığı müdahale ile biraz olsun uzaklaştı. Meraklı gözlerle drone'u inceleyen kedi, havalanan drone'nin ardından 'Gitme' dercesine seslendi.


O anları görüntüleyen bölgesel bir televizyon kanalının kameramanı Ümit Memiş, kediyi yakın markaja alarak takip etti.

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Meraklı kedi drone’nin peşini bırakmadı
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