Pendik'te korkunç gece! Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, önceki gece gece saat 23.50'de Fevziçakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; soyadı öğrenilemeyen Emin adlı kişi, elinde sopayla cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden Bülent Özmen'in yanına gelerek onunla kavga etmeye başladı. Diğer arkadaşları kavgayı ayırmaya çalışınca Emin adlı kişi, elindeki bıçağı onlara doğru sallamaya başladı. Bunun üzerine diğer arkadaşları ikilinin yanından uzaklaştı. Bir süre devam eden tekme ve yumrukların uçuştuğu kavgada, Emin adlı kişi, elindeki bıçağı Bülent Özcan'a defalarca sapladı. Bülent Özcan aldığı bıçak darbelerin etkisiyle biraz yürüdükten sonra yere yığıldı.



Özmen, arkadaşları tarafından Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Özmen, hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Emin adlı kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.



Emniyette sorgulaması yapılan Emin adlı kişi işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Anadolu adliyesinde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA



Yaşanan kavga saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde sopayla geldiği, ikilinin tekme ve yumruklarla birbiriyle kavga etmeye başladıkları, şüphelinin kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçak salladığı ve bir süre daha devam eden tekme ve yumruklu kavga sırasında şüphelinin bıçağı Özmen'e sapladığı görülüyor. Bıçaklanan Özmen'in eliyle yarasını tutarak ayrıldığı görülüyor.