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hastası Firdevs’in evde eğitim mutluluğu

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN METİN HARIKÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.11.2018
SMA hastası Firdevs’in evde eğitim mutluluğu
Adıyaman'da doğuştan bir tür kas hastalığı olan SMA hastası olan ve bağlı olduğu cihazlarla yaşamını sürdüren 6 yaşındaki Firdevs Koparal'ın yüzü evde aldığı eğitimle gülüyor. Koparal hastalığı yüzünden okula gidemediği için ailesinin başvurusu üzerine küçük kıza evde eğitim verilmeye başlandı. Şu an harfleri öğrenen Firdevs, aynı zamanda resim, müzik gibi aktivitelerin yanı sıra el kaslarının gelişmesi için de oyun oynuyor. Küçük kız, kendisine eğitim veren öğretmeni Gülay Çok'u ise çok seviyor. Mehmet ve Fatma Koparal çifti, "Daha önce SMA hastalarının yurt dışından getirilen ilaçları artık SGK tarafından karşılanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Yavrumuz, onun sayesinde yaşıyor ve yüzü gülüyor. Öğretmeni geldiği zaman çok mutlu oluyor, yüzü gülüyor. Bizler de onunla mutlu oluyoruz" diye konuştu.
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SMA hastası Firdevs’in evde eğitim mutluluğu
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