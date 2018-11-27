3 vaşak aynı anda görüntülendi

Suşehri'nde taşımalı eğitim gören öğrencilerin içinde bulunduğu servis minibüsüyle Suşehri-Sivas karayolu üzerinde seyir halinde olan Sinan Uysal, Çokrak Tüneli mevkisinde kediye benzeyen hayvanlar gördü.

Uysal, minibüsü durdurup cep telefonu ile hayvanları görüntüledi, ardından yola devam etti.

Sinan Uysal, çektiği görüntüleri ilçede izlettiği arkadaşlarından hayvanların nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu öğrendi.

Görüntülerde, hayvanlardan biri yamaçta gezerken, yavru oldukları değerlendirilen diğer ikisi ise karayolunda sağa sola koşuyor.

Araçtaki çocukların da kedi ve kaplana benzettikleri hayvanlar için ilginç yorumlarda bulundukları duyuluyor.

Uysal, "Nesli tükenmekte olan bir hayvan türünü görüntülemekten mutluluk duydum. Gerçekten çok güzellerdi" dedi.

